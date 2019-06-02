Объявлен сбор помощи для пострадавших на пожаре в поселке на севере Карелии

Пожилые женщины, чей дом сгорел 31 мая в поселке Волдозеро Сегежского района, нуждаются в одежде, мебели, бытовых вещах.

В группе "Сегежа online" появилось обращение ко всем неравнодушным гражданам, чтобы помочь четырем пожилым женщинам, оставшимся без крова после крупного пожара в их двухэтажке в поселке Волдозеро. Им требуются вещи от размера 52 и больше, мебель, постельное белье, занавески, бытовые вещи.

"Всем неравнодушным!!! Вещи можно принести в гостиницу "Сегежа" или позвонить по телефону 89212200794", - пишут в паблике.

Напомним, в последний день весны, 31 мая, в 19.02 произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном жилом доме на улице Школьной в поселке Волдозеро Сегежского района. Более 2,5 часов пожарные боролись с огнем, и в 21.30 пожар был полностью ликвидирован.