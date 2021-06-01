Объявлен список территорий Карелии, набравших больше всего голосов по программе благоустройства

Организаторы проекта «Формирование комфортной городской среды» назвали территории Карелии, победившие по результатам голосования жителей республики – эти объекты будут благоустроены в 2022 году.

Из 27 территорий были выбраны 14 победителей. Итоги рейтингового голосования подвел Минстрой России.

В Петрозаводске в голосовании приняли участие 28 070 человек. Наибольшее число голосов набрал Кукковский сквер — за его благоустройство высказались 3 636 жителей города. На втором месте территория в районе дома на Октябрьском проспекте, 40, за которую проголосовали 3 223 человека. Замыкает тройку лидеров Губернаторский сад, — благоустройство поддержали 2 992 петрозаводчанина.

Также в семерку победителей вошли территории на ул. Березовая аллея, 40, ул. Ключевая, 14, ул. Труда, 7 и спортивный сквер.







© Евгения Лисакова

В Сегеже выбор сделали 4 292 человека. Большинство поддержало сквер около школы № 5 на проспекте Бумажников. Также в число победителей вошли сквер у памятника Воинам карельского фронта и сквер перед гостиницей «Выг».

В Костомукше выбирали двух победителей из пяти участников. Ими стали Бульвар Лазарева и площадка на берегу озера Контокки. Всего в голосовании приняли участие 3 960 горожан.

В Кондопоге горожане проголосовали за сквер Пионеров, и сквер на пр. Калинина, набравший 965 голосов. Общее число проголосовавших достигло 3 775.

Результаты голосования будут оформлены в виде протоколов общественных комиссий и загружены на сайт 10.gorodsreda.ru после 3 июня.

«Объекты, которые участвовали в голосовании, но не стали победителями, могут быть включены в рейтинговое голосование в следующих годах, если общественные комиссии примут соответствующее решение», — пояснили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.