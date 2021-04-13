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Объявлена сумма, которую получит на жилье сельское население Карелии в 2021 году

Новости. Общество
10:01, 14 Апреля 2021
фото: pixabay
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В Минсельхозе оценили результаты программы "Комплексное развитие сельских территорий", согласно которой, сельские семьи в Карелии получают выплаты на строительство или приобретение жилья.

За время действия программы с 2013 по 2020 год общий объем выплат составил более 170 млн. рублей. На 2021 год заложена сумма в размере 3,5 млн рублей.

"Средства, которые направляются на улучшение жилищных условий жителей сельской местности, в конечном итоге должны послужить повышению уровня и качества жизни на селе", - добавили в министерстве.

Сколько жителей республики смогли получить деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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