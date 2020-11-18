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Объявлено народное голосование по трем брендам Карелии, которые представлены на конкурсе "Вкусы России"

Новости. Общество
12:34, 19 Ноября 2020
фото: © Минсельхоз Карелии
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Сегодня, 19 ноября, дан старт народному голосованию в конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщили в Минсельхозе Карелии.

Онлайн-голосование проходит на сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря. Каждый житель страны может поддержать до трех любимых брендов, но все они должны быть из разных субъектов (поиск участников доступен и по бренду, и по субъекту).

Организаторы приняли более 500 заявок со всех уголков страны. Карелию в конкурсе представляют три бренда: карельская ряпушка, карельская форель и калитки карельские.

Жителей Карелии приглашают принять участие в голосовании и поддержать один из местных брендов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
off
2020-11-19 12:41:21
Форель комбикормовая, а ряпушка и калитки издавна были едой нищебродов. Вот и все бренды.
Off
2020-11-19 13:09:45
off, социопат, ты любишь есть баланду и ...крепкий ,очень крепкий чай . так что не примазывайся к элитке , там шестерок не любят
Гость
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