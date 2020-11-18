Объявлено народное голосование по трем брендам Карелии, которые представлены на конкурсе "Вкусы России"

Сегодня, 19 ноября, дан старт народному голосованию в конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщили в Минсельхозе Карелии.

Онлайн-голосование проходит на сайте вкусыроссии.рф до 2 декабря. Каждый житель страны может поддержать до трех любимых брендов, но все они должны быть из разных субъектов (поиск участников доступен и по бренду, и по субъекту).

Организаторы приняли более 500 заявок со всех уголков страны. Карелию в конкурсе представляют три бренда: карельская ряпушка, карельская форель и калитки карельские.

Жителей Карелии приглашают принять участие в голосовании и поддержать один из местных брендов.