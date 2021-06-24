Объявлены имена лучших фермеров Карелии – их наградят премиями

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия подвело итоги конкурса на звание «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» по итогам работы в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на конкурс поступило 30 заявок от глав фермерских хозяйств в Калевальском, Лахденпохском, Лоухском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском и Сортавальском районах.

Победители были названы в различных номинациях в зависимости от вида продукции, которую они производят. В сфере производства молока и мяса крупного рогатого скота лучшим признано фермерское хозяйство Татьяны Сулим (Прионежский район), в овцеводстве — хозяйство Сергея Новицкого (Лоухский район). Кто еще стал победителем, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».