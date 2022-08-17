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Объявлены итоги республиканского общественного форума «Вперёд, Карелия»

Новости. Общество
18:52, 26 Августа 2022
фото: пресс-служба правительства РК

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Эксперты республиканского и федерального уровней на пленарном заседании форума «Вперед, Карелия» рассказали о работе каждой из шести секций, направленных на консолидацию сил по развитию региона.

Местом для подведения итогов форума стал Онежский судостроительный-судоремонтный завод — один из крупнейших промышленных кластеров региона. При поддержке правительства Карелии и федеральных властей здесь круглосуточно проходит строительство первой в России цифровой верфи.

По словам замминистра промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных, у республики большой промышленный потенциал, что он оценивает как результат работы правительства Карелии и лично Артура Парфенчикова. Даже в условиях пандемии индекс промышленного производства региона оставался одним из самых высоких в России. Отдельно замминистра отметил, что за успехи в эффективности реализации промышленной политики Карелия получила кубок «Прорыв года».

«Мы очень высоко ценим то, как руководство региона развивает промышленность. Конечно, сделать предстоит ещё многое, но с такой командой любые цели и задачи будут по плечу, а мы всегда будем помогать республике и её предприятиям», — отметил Алексей Беспрозванных.

Своим мнением о форуме поделилась заместитель полпреда Президента в СЗФО Любовь Совершаева. Она считает, что его проведение — это хорошая инициатива. Уже сейчас понятно, что такое мероприятие нужно проводить регулярно: об этом просили сами участники. Во время работы площадок они обменивались лучшими практиками и видели перспективу дальнейшего развития.

Также заместитель полпреда отметила, что нынешняя сложная экономическая ситуация позволяет найти новые решения и проводить реиндустриализацию промышленности. В Карелии этот процесс начался не в ответ на введение антироссийских санкций, а как результат целенаправленной работы.

«Большую роль в формировании условий для возрождения промышленности региона и расширения её структуры сыграло республиканское правительство, которое этими вопросами занималось в течение последних лет: они создали необходимые условия для системообразующих предприятий и это заслуга лично Главы Карелии», — сказала во время выступления Любовь Совершаева.

Подводя итоги работы одной из площадок, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов подчеркнул, что задача руководителя республики — делать регион привлекательным для детей и молодёжи, чтобы они хотели в нём жить и работать.

«Мы видим, какой прогресс достигнут в регионе во всех направлениях за прошедшие пять лет: такое возможно лишь в том случае, когда руководитель республики полностью отдается своему делу. Уверен, что мобилизация наших внутренних усилий позволит стать ещё сильней и решить этот вопрос», — отметил Вячеслав Фетисов.

Завершился форум митингом-концертом: для его участников подготовили сюрприз — презентацию песни о Карелии. Композицию под аккомпанемент кантеле исполнили известные в республике музыканты.

Форум «Вперед, Карелия» одновременно проходил на шести площадках. Участники, помимо вопросов социальной политики, обсуждали возможности поддержки индустриализации и импортозамещения в Карелии, определяли новые пути для экспорта карельской продукции, а также перспективы развития приграничных территорий Карелии в условиях готовящегося вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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