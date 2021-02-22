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Обледенелые лыжники, или Как в Петрозаводске проходит фестиваль "KareliaskiFest 5.0" (ФОТО)

Новости. Спорт
11:45, 23 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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На Кургане в Петрозаводске проходит международный фестиваль зимних видов спорта KareliaskiFest 5.0, в котором примают участие более чем 1000 спортсменов.

Так, 22 февраля был первый день, 23-го будет второй.
Планировались заезды на 50, 25 и 10 км, но из-за холода длинные дистанции сократили до 40 и 20 км.

"Несмотря на это, лыжники, особенно бородатые, приезжали к финишу, покрывшись сосульками и инеем. Но большинство остались довольны зимой, снегом и видами на лесной трассе. Особенно те, кто помнит прошлый год и то, как в 2020 снег на трассу завозили самосвалами, тогда удалось засыпать им лишь 5 км, по которым и катались взад-вперед лыжники", - передает наш замерзший фотокорреспондент с места событий.

На 23 планируются заезды на те же дистанции, но уже классическим стилем, и гонки на собаках и на финских санях.

Напомним, в Петрозаводске в пятый раз пройдёт международный фестиваль зимних видов спорта "KareliaSkiFest 5.0". На соревнования приехали спортсмены из 43 регионов России, а также из Дании и Чехии.

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Комментарии

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David.
2021-02-23 12:22:06
Скажи "привет" своим лёгким! :)
Владимир11
2021-02-23 11:57:39
Молодцы!
Гость
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