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Обманутым дольщикам разрешили использовать маткапитал повторно без обращения в суд

Новости. Общество
20:40, 23 Октября 2020
фото: © Анастасия Осипова/Факультет журналистики МГУ
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Обманутые дольщики, которые получили компенсацию вместо готового жилья, смогут использовать повторно средства маткапитала без обращения в судебные инстанции.

Эта норма теперь закреплена постановлением правительства России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Речь идет о россиянах, которые вложили маткапитал в новое жилье, но из-за банкротства застройщика получили компенсацию вместо квартиры. Раньше в таких ситуациях дольщики, получив средства материнского капитала назад, были вынуждены возвращать их в Пенсионный фонд России (ПФР). Право на повторное использование этих средств они получали, только обратившись в суд. Как пояснили в кабмине, решения обычно принимались в пользу граждан, однако это требовало времени.

"Теперь средства материнского капитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование", - говорится в сообщении.

Изменения внесли в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" в июле текущего года. Кабмин своим постановлением скорректировал правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

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