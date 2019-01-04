Обнародован проект реконструкции БСМП Петрозаводска

Реконструкция здания Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, намеченная на 2019 год, предусматривает возведение пристройки в центральном дворе больницы.

В пристройке разместятся приемное отделение, экстренная рентгеноперационная, кабинет эндоскопии, перевязочная, гипсовая и кабинеты врачей-специалистов.

«Задача отделения – обеспечение экстренной лечебно-диагностической помощи и сокращение времени постановки диагноза», - пояснили в правительстве.

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