Обнародован проект реконструкции БСМП Петрозаводска

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Реконструкция здания Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, намеченная на 2019 год, предусматривает возведение пристройки в центральном дворе больницы.
В пристройке разместятся приемное отделение, экстренная рентгеноперационная, кабинет эндоскопии, перевязочная, гипсовая и кабинеты врачей-специалистов.
«Задача отделения – обеспечение экстренной лечебно-диагностической помощи и сокращение времени постановки диагноза», - пояснили в правительстве.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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