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Новости. Криминал
11:23, 12 Марта 2019
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС, архив

Обнаруженную в Карелии иностранку отправили в колонию за нарушение миграционного законодательства

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Суд отправил гражданку Таджикистана в колонию-поселение за незаконное пересечение границы РФ, сообщили в Пограничном управлении Карелии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в мае 2018 года сотрудниками Пограничного управления Карелии в Петрозаводске была выявлена 45-летняя гражданка Таджикистан.

Установлено, что данной гражданке Таджикистана в 2017 году был закрыт въезд в Россию за неоднократные нарушения миграционного законодательства РФ. Однако иностранка сменила паспорт в Таджикистане и снова въехала в Россию под другими установочными данными. Цель своего прибытия в Карелию иностранка пограничникам объяснить не смогла.

Судебное заседание по материалам в отношении указанной гражданки Таджикистана было назначено на август 2018 года, но женщина на заседание не прибыла и скрылась от правоохранительных органов РФ.

В декабре 2018 года полицейские задержали указанную гражданку Таджикистана в Москве.

Сегодня, 12 марта 2019 года, вступил в силу приговор Петуховского районного суда Курганской области в отношении указанной гражданки Таджикистана, которая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ).

Нарушительница привлечена к уголовной ответственности, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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