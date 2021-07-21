Обнаружено загрязнение воздуха в поселке Карелии, ставшем эпицентром лесных пожаров

Роспотребнадзор обнаружил загрязнение воздуха на территории поселка Найстенъярви, где горит лес.

На улице Заводская, д. 1 в поселке Найстенъярви превышена предельно допустимая концентрация по следующим веществам: фенол — 0,019 мг/м3 (при гигиеническом нормативе 0,01 мг/м3); бенз(а)пирен — 0,0055 мг/м3 (при гигиеническом нормативе 0,000001 мг/м3); взвешенные вещества — 2,3 мг/м3 (при гигиеническом нормативе 0,5 мг/м3). Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

Ведомство с 15 июля ведет мониторинг качества атмосферного воздуха в Петрозаводске; в Вилге и Старой Вилге; в Найстенъярви и в Сегеже.

Роспотребнадзор проверяет воздух на наличие в нем взвешенных веществ, серы диоксида, оксида углерода, азота диоксида, формальдегида, углерода (сажи), сероводорода, фенола, бенз(а)пирена.

Превышений предельно допустимой концентрации веществ не выявлено нигде из находящихся в мониторинге территорий. Исключением стал участок на улице Заводская, д. 1 в поселке Найстенъярви, сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета и назвали происходящее адом.

Ранее сообщалось, как героически отбивают лес от огня добровольцы в поселке Найстенъярви.