Слесарь погиб на работе в Карелии

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Следователи проводят проверку в Петрозаводске после гибели 27-летнего мужчины, который обрабатывал металл.
Трагедия произошла 20 марта в производственном ангаре частной фирмы.
Установлено, что мужчина, находясь в производственном ангаре, работал на специальном станке, предназначенном для обработки металлических деталей. По предварительным данным, в ходе работ мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение
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