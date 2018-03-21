Слесарь погиб на работе в Карелии

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Новости. Происшествия
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Следователи проводят проверку в Петрозаводске после гибели 27-летнего мужчины, который обрабатывал металл.

Трагедия произошла 20 марта в производственном ангаре частной фирмы.

Установлено, что мужчина, находясь в производственном ангаре, работал на специальном станке, предназначенном для обработки металлических деталей. По предварительным данным, в ходе работ мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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