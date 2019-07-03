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Новости. Общество
07:25, 03 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Общественники пришли в ужас после рейда по помойкам Петрозаводска

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На 7 контейнерных площадках Петрозаводска общественники наткнулись на древесный спил, автопокрышки, строительные отходы, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

"Молодежка ОНФ в Карелии" совместно с регоператором провели рейд по помойкам.  

В поле зрения попали 7 контейнерных площадок, расположенных на Ключевой, Зареке, Октябрьском и в Центре.

Территория вокруг площадок оставляла желать лучшего: древесный спил, автопокрышки, строительные отходы, не относящиеся к категории ТКО, и сваленные в нарушении правил обращения с отходами портили внешний вид не только самой площадки, но и дворовой территории в целом. Речь идет о местах накопления ТКО по адресам: ул. Красная, 51, Сорокская, 5, пр. Ленина, 10, Советская, 10.

По данным контейнерным площадкам уведомления неоднократно направлялись в администрацию Петрозаводска, но реальных действий по приведению мест накопления ТКО в должный вид со стороны городской власти принято не было.

Похожая ситуация наблюдается в настоящее время и на контейнерных площадках по ул. Шотмана, 3, ул. Калевалы, 6, ул. Достоевского, 51, пр. Ленина, 16 (складируются строительные отходы), а также на ул. Советская, 47, 9, ул. Зайцева, 65, ул. Пионеров, 8, пр. Октябрьском, 13.

По итогам рейда обращения в адрес администрации Петрозаводска, УК и прокуратуру будут направлены не только со с стороны регоператора, но и ОНФ. 

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