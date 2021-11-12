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Общественница призвала главу Карелии вмешаться в ситуацию с приютом для животных в Медвежьегорске

Новости. Общество
13:55, 23 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Надежда»

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Руководитель общественной организации «Заонежье» опасается, что оставшиеся без приюта бездомные собаки станут угрозой для местных жителей.

Руководитель общественной организации «Заонежье» Валентина Сукотова направила обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой вмешаться в ситуацию с приютом для животных «Право на жизнь» в Медвежьегорске. Как сообщила Сукотова, администрация Медвежьегорского района отказалась продлевать договор с приютом и потребовала от него освободить занимаемый земельный участок.

«В репортаже регионального канала «Сампо» Максим Антипов (глава районной администрации — прим. «Столицы на Онего») так озвучил решение проблемы: «Будем предлагать любителям собак взять животное и вывозить на те места, где мы осуществили отлов». Вывезти собак на место отлова — это выбросить их в никуда, что в условиях зимы особенно опасно», — написала общественница губернатору.

Руководитель общественной организации «Заонежье» считает, что администрация Медвежьегорского района создает ситуацию, когда бродячие животные могут представлять собой серьезную опасность для жителей, особенно для детей. По словам Валентины Сукотовой, жители Заонежья уже жалуются на вой и лай голодных собак.

Напомним, 1 декабря правительство Карелии распределило между районами республики субвенции регионального бюджета на осуществление государственных полномочий по обращению с животными, не имеющими хозяев. В частности, Медвежьегорскому району на эти цели было выделено около 1,9 миллиона рублей.  

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Комментарии

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Экспeрд
2021-12-23 16:04:37
Не хочешь работать - становись общественником. Народная примета.
Амператор
2021-12-23 15:31:32
общественница кем работает? Иди у яблочников проси
Сашка и леха
2021-12-23 14:57:03
Надо как у соседей с таким же климатом
кир
2021-12-23 14:28:55
Собак зачем разводите?
Гость
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