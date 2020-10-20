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Общежития колледжей и техникумов в Карелии отремонтировали на 75 млн рублей

Новости. Общество
18:20, 20 Октября 2020
фото: © Министерство образования Республики Карелия
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За счет республиканского бюджета ремонт прошел в шести средних специальных учебных заведениях Карелии, сообщили в правительстве региона.

В рамках программы ремонта и модернизации общежитий учреждений профобразования на 2020-2024 годы объекты шести СУЗОв уже обновлены в этом году, объекты 11-ти СУЗов отремонтируют позже.

Всего за 2020 год на ремонтные работы в колледжах и техникумах республики было направлено более 283 млн рублей, из которых порядка 148 млн рублей – из бюджета Карелии. На эти средства выполнены запланированные в текущем году ремонты общежитий, актового зала Петрозаводского лесотехнического техникума, спортивного зала Педагогического колледжа, автодрома Сортавальского колледжа, фасадов зданий. Кроме того, были устранены предписания надзорных органов, установлено энергоэффективное оборудование, а мастерские Петрозаводского автотранспортного техникума оснащены современным оборудованием в рамках нацпроекта "Образование".

Так, например, в двух общежитиях Петрозаводского техникума городского хозяйства отремонтирована электропроводка, проведены работы по повышению пожарной безопасности, завершен ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, канализации. Кроме того, выполнен и текущий ремонт помещений общежитий. Стоимость работ составила 19 млн рублей, которые были выделены из республиканского бюджета.

В Колледже технологии и предпринимательства ремонтные работы прошли в общежитии по ул. Лесная, 17, на эти цели выделено 10 млн рублей. Теперь в колледже обновлен тренажерный зал, восстановлен фундамент и отмостки. Также отремонтированы системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, вентиляционной системы, подсобные помещения.

В Петрозаводском лесотехническом техникуме, автотранспортном техникуме, Сортавальском и Северном колледжах также выполнен целый ряд комплексных ремонтных работ общежитий. Среди прочего это и замена электрики, и ремонты комнат на этажах, кровли, канализации.

Ранее сообщалось, что глава Карелии в Москве договорился о ремонте общежития ж/д колледжа в Петрозаводске.

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