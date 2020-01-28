Обвиняемая в халатности следователь по делу "петрозаводского маньяка" заявила о своей невиновности

Старший следователь Екатерина Хорина заявила, что не согласна с предъявленным ей обвинением, поскольку не видит в своих действиях по раскрытию преступления Антона Ипатова халатности.

Сегодня в Петрозаводском городском суде дала показания старший следователь следственного отдела номер пять СУ УМВД России по городу Петрозаводску Екатерина Хорина.

Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

"Я не признаю себя виновной в предъявленном мне обвинении и в моих действиях нет халатности, как и иного преступления", - сказала Хорина, давая показания.

В суде сотрудница полиции пояснила, какие действия принимались ей при расследовании эпизода жестокого избиения Антоном Ипатовым своего собутыльника в июне 2018 года.

По версии следствия, полицейские не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова после этого происшествия, что могло привести к тому, что оставшийся на свободе Ипатов начал убивать.

Хорина указала на то, что в полученных ею материалах не было точного указания на причастность Ипатова к избиению; при этом объяснения участников застолья, завершившегося избиением, были противоречивыми и пустыми.

Сотрудница МВД пояснила, что не владела информацией о том, что Ипатов планировал убийства.

Также Хорина заявила, что у нее не было данных о том, что Ипатов был ранее судим и склонен к совершению преступлений.

"Я принимала все меры к тому, чтобы оперативные работники как можно как можно быстрее нашли и доставили для опроса потерпевшего и очевидцев происшествия", - заявила Хорина. Она пояснила, что "активно работала по указанному материалу проверки, делала все от меня зависящее".

По словам Хориной, оперативники длительное время не могли доставить ей фигурантов истории, которой в итоге занинтересовалось следствие. При этом Ипатов, по оценке подсудимой, умышленно скрывался.

"Никто из сотрудников правоохранительных органов не видел в Ипатове потенциального преступника и убийцу", - заявила Екатерина Хорина.

Подсудимая сказала, что в ее действиях отсутствует состав преступления.

Затем сотрудница полиции воспользовалась правом отказа отвечать на вопросы, касающиеся фактических обстоятельств дела.

Напомним, на скамье подсудимых оказались сотрудники управления МВД по Петрозаводску: заместитель начальника следственного управления Иван Воронов, старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий и старший следователь Екатерина Хорина.

По версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в начале лета 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник сперва напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек.

Потерпевшими по делу признаны родители убитых Ипатовым девушек; несовершеннолетняя знакомая "петрозаводского маньяка", которой он нанес ранения ножом, а также жестоко избитый преступником собутыльник.

Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы.