Обвиняемого в педофилии майора МВД в Карелии отстранили от работы

Майор полиции, обвиняемый в педофилии, работал в правовом отделе МВД, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

Майору полиции предъявлено обвинение по статье 132 часть 4 УК РФ: "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Есть информация, что в уголовном деле речь идет о нескольких потерпевших, но в интересах следствия эта информация не разглашается.

По имеющейся у издания информации, 8 сентября 2017 года родившемуся в Петрозаводске майору исполнилось 34 года, он закончил юридический факультет ПетрГУ. Зовут его Борис.

По данным издания, приказом министра внутренних дел республики Дмитрия Сергеева, Борис с 27 марта отстранен от должности юрисконсульта правового отдела МВД.

Отметим, что 27 марта пресс-служба МВД Карелии сообщала, что в отношении сотрудника проводится служебная проверка. "В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности. В отношении его непосредственных руководителей будут приняты строгие дисциплинарные меры", - отметили в МВД.

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