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Новости. Криминал
09:43, 30 Марта 2018

Обвиняемого в педофилии майора МВД в Карелии отстранили от работы

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Майор полиции, обвиняемый в педофилии, работал в правовом отделе МВД, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

Майору полиции предъявлено обвинение по статье 132 часть 4 УК РФ: "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Есть информация, что в уголовном деле речь идет о нескольких потерпевших, но в интересах следствия эта информация не разглашается.

 

По имеющейся у издания информации, 8 сентября 2017 года родившемуся в Петрозаводске майору исполнилось 34 года, он закончил юридический факультет ПетрГУ. Зовут его Борис.

По данным издания, приказом министра внутренних дел республики Дмитрия Сергеева, Борис с 27 марта отстранен от должности юрисконсульта правового отдела МВД.

Отметим, что 27 марта пресс-служба МВД Карелии сообщала, что в отношении сотрудника проводится служебная проверка. "В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности. В отношении его непосредственных руководителей будут приняты строгие дисциплинарные меры", - отметили в МВД.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-03-30 11:13:31
Как интересно, держите руку на пульсе!
кир
2018-03-30 10:57:43
В других местах они тоже водятся, особенно на телевидении и в богеме. Прихватили диктора на финском языке, правда, давно. Ещё в советское время. Саманюк из недавних, а также депутат Заксобрания Романов, сумевший закончить только вспомогательную школу. Мало этого? Эти люди на виду были. Человек Системы поздравил педофила с днем рождения в публичном пространстве. Куда это годится? Общество и пресса проглотили плевок в общечеловеческие ценности и утерлись без комментариев.
goo
2018-03-30 09:50:03
Возможно, будет уволен... сколько там просит прокурорша для Дмитриева? Воистину, тьма сгущается перед рассветом.
Гость
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