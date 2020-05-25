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Обвиняемого в убийстве 17-летней жительницы Карелии арестовали

Новости. Криминал
16:33, 26 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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В Суоярви 20-летнего мужчину заключили под стражу, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 22 мая мужчина в Суоярви причинил множественные колото-резаные ранения знакомой 17-летней девушке, которая скончалась от полученных травм. После этого мужчина попытался скрыть следы преступления и спрятал тело в подвале.

Жителя Карелии арестовали.

Ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, преступление было совершено на фоне бытового конфликта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-26 16:55:39
На окраинах империи полная фигня. Когда матросы, перепоясанные лентами, придут. :)
Гость
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