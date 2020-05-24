Убийство 17-летней девушки в Карелии произошло на фоне бытового конфликта

Появились подробности зверского убийства девушки, произошедшего в Суоярви.

Напомним, 17-летнюю девушку, которая находилась в розыске с 22 мая, нашли мертвой в подвале дома в Суоярви. На теле жертвы были обнаружены множественные колото-резаные ранения.

Как сообщил "Столице на Онего" источник в правоохранительных органах, подозреваемый в убийстве задержан. Мужчина признал вину.

Следствие вышло с ходатайством об аресте. Завтра, 26 мая, в Суоярвском районном суде состоится заседание.

По информации источника, преступление было совершено на фоне бытового конфликта.