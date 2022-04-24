Обвиняемой в смерти сына жительнице Карелии грозит 15 лет колонии

В Кондопоге будут судить женщину, воткнувшую нож в бедро 20-летнего сына.
По версии следствия, 30 декабря 2021 года 45-летняя обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Кондопоге в ходе ссоры со своим 20-летним сыном ударила его ножом в бедро. Молодой человек был госпитализирован в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, он скончался.
По заключению экспертов смерть потерпевшего наступила в результате ножевого ранения.
Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кондопожанке грозит до 15 лет лишения свободы.
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