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Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом

Новости. Криминал
08:05, 07 Апреля 2022
фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

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В Петрозаводский городской суд поступило резонансное уголовное дело бывшего следователя карельского Следкома Ильи М., обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, краже денег и растрате.

В городской суд Петрозаводска поступило уголовное дело 34-летнего экс-следователя республиканского Следкома Ильи М., в настоящее время находящегося под подпиской о невыезде.

Рассматривать дело, оперативное сопровождение которого проводило УФСБ Карелии, будет судья Татьяна Петина.

Как ранее мы сообщали, теперь уже бывший сотрудник Следкома Илья М. входил в состав следственных групп, которые вели дела по ЧП на Сямозеро и Андрею Нелидову.

Напомним, прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя петрозаводского отдела Следкома. По 16 эпизодам ему вменяются статьи Уголовного кодекса 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 159 УК РФ (мошенничество), 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), 160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, с января 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый похищал деньги потерпевших по уголовным делам, а также умерших людей. Кроме того, имея доступ к информации и документам, он оформлял кредиты на обвиняемых по уголовным делам, а также на умерших, чьи телефоны были изъяты на местах происшествий.

Общая сумма ущерба от действий подозреваемого составила более 2,6 млн рублей. Деньги он тратил, главным образом, на погашение взятых кредитов.

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