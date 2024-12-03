Обвиняемый в грабеже мужчина скрылся от суда в Петрозаводске

О розыске в столице Карелии сообщили в МВД региона.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают местонахождение Николая Николаевича К., 1989 года рождения, скрывшегося от суда.
Мужчина обвиняется в грабеже. Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефону: 8-981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.
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