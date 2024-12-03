Обвиняемый в грабеже мужчина скрылся от суда в Петрозаводске

О розыске в столице Карелии сообщили в МВД региона.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают местонахождение Николая Николаевича К., 1989 года рождения, скрывшегося от суда.

Мужчина обвиняется в грабеже. Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефону: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.