Обвиняемый в избиении заключенного бывший замначальника колонии Карелии Ковалев отправлен под домашний арест

Петрозаводский городской суд отправил под домашний арест бывшего замначальника ИК-9 Ивана Ковалева.

В пятницу, 10 апреля, судья Петрозаводского городского суда Марина Носова отправила под домашний арест бывшего заместителя начальника исправительной колонии №9 Ивана Ковалева, обвиняемого в избиении заключенного.

В четверг, 9 апреля, начальник отделения по расследованию особо важных дел Следкома Карелии Валерий Елизаров предъявил Ивану Ковалеву обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (ст.286 ч3 п "а" УК РФ).

Наказание за это тяжкое преступление предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы.

Защитником Ивана Ковалева выступает Михаил Ямчитский, ранее возглавлявший адвокатскую палату республики.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, Иван Ковалев и его бывший начальник Иван Савельев, также обвиняемый в избиении заключенного, свою вину на допросе в Следкоме не признали, сообщив, что никого не избивали, действовали в рамках закона, не нарушая правила внутреннего распорядка колонии. Оба офицера утверждают, что видеозапись - это фейк.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах Валерием Елизаровым и Станиславом Капраловым при поддержке сотрудников Росгвардии.

Напомним, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Иван Савельев успешно поднимался по служебной лестнице и к 2019 году уже стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.