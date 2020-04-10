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Обвиняемый в избиении заключенного бывший замначальника колонии Карелии Ковалев отправлен под домашний арест

Новости. Общество
18:36, 10 Апреля 2020
фото: © паблик УФСИН России по Республике Карелия
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Петрозаводский городской суд отправил под домашний арест бывшего замначальника ИК-9 Ивана Ковалева.

В пятницу, 10 апреля, судья Петрозаводского городского суда Марина Носова отправила под домашний арест бывшего заместителя  начальника исправительной колонии №9 Ивана Ковалева, обвиняемого в избиении заключенного.

В четверг, 9 апреля, начальник отделения по расследованию особо важных дел Следкома Карелии Валерий Елизаров предъявил Ивану Ковалеву обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (ст.286 ч3 п "а" УК РФ).

Наказание за это тяжкое преступление предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы.

Защитником Ивана Ковалева выступает Михаил Ямчитский, ранее возглавлявший адвокатскую палату республики.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, Иван Ковалев и его бывший начальник Иван Савельев, также обвиняемый в избиении заключенного, свою вину на допросе в Следкоме не признали, сообщив, что никого не избивали, действовали в рамках закона, не нарушая правила внутреннего распорядка колонии. Оба офицера утверждают, что видеозапись - это фейк.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах Валерием Елизаровым и Станиславом Капраловым при поддержке сотрудников Росгвардии.

Напомним, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Иван Савельев успешно поднимался по служебной лестнице и к 2019 году уже стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После  появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-10 19:55:24
Либерасты, а не слишком ли вы подохренели : То есть вам, защитничкам так называемого борцуна со сталинским режимом псевдоисторика ,обвиняемого в педофилии, можно хлопать в ладоши и трясти плакатиками на мосту. А нам, прямым потомкам сталинских палачей, нельзя поддерживать людей, которые обеспечивают безопасность законопослушных граждан путем изоляции от общества всяких убийц, насильников и извращенцев. Типичные двойные стандарты либерастни.
кир
2020-04-10 21:13:28
Новый, так точно. Плантатор - придурок недалёкий. Неинтересен ни в каком смысле. :)
Plant
2020-04-10 20:13:52
новый, Слышь, вертухай, осужденные приговорены к лишению свободы, а не к побоям и пыткам.
mobikk
2020-04-10 19:40:19
Оригинально. У нас сейчас вся республика под домашним арестом за компанию))
Plant
2020-04-10 19:19:38
Чего и следовало ожидать - свои же. Вон бывший вертухай "новый" выше от радости прыгает.
кир
2020-04-10 19:50:11
Plant, ротик закрой, бездельник.
Plant
2020-04-10 20:16:00
кир, а, вот и клон. :)
vezaliy
2020-04-10 19:11:48
Вот она коррупция в действии
новый
2020-04-10 18:57:40
Щас у либерастни истерика случится. Привезите таблеток трунову
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