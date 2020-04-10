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Обвиняемый в избиении заключенного экс-начальник колонии Карелии Савельев заключен под стражу до лета

Новости. Общество
22:34, 10 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд арестовал бывшего начальника ИК-9 Ивана Савельева до 8 июня.

В пятницу, 10 апреля, поздним вечером судья Петрозаводского городского суда Марина Носова арестовала до восьмого июня бывшего начальника колонии №9 Ивана Савельева, обвиняемого в избиении заключенного.

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы Савельева.

По словам Шогина, судья мотивировала свое решение тем, что Иван Савельев является начальником колонии, сотрудники которой проходят в качестве свидетелей. Защитник, в свою очередь, отметил, что его доверитель уже давно не работает в ИК-9.

Также, как сообщил Михаил Шогин, судья заявила, что в период руководства Савельева в колонии якобы было уничтожено доказательство по делу - журнал лиц, содержащихся в штрафном изоляторе. По оценке адвоката, журнал не был уничтожен, а был законно ликвидирован по истечению положенного времени.

По словам Михаила Шогина, следователь пояснил в суде, что пострадавший по делу на данный момент не установлен.

Сегодня утром старший следователь по особо важным делам карельского Следкома Станислав Капралов предъявил обвинение экс-начальнику ИК-9 Ивану Савельеву.

Савельеву вменяется в вину превышение должностных полномочий с применением насилия (Ст.286 ч3 п "а" УК РФ), то есть избиение осужденного.

Наказание за это тяжкое преступление предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы.

Защищают Ивана Савельева два петрозаводских адвоката – Михаил Шогин и Артур Климук, в прошлом зампрокурора карельской столицы и начальник отдела процессуального контроля республиканского Следкома, откуда он уволился осенью прошлого года.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, Иван Савельев и его бывший зам Иван Ковалев, также обвиняемый в избиении заключенного, свою вину на допросе в Следкоме не признали, сообщив, что никого не избивали, действовали в рамках закона, не нарушая правила внутреннего распорядка колонии. Оба офицера утверждают, что видеозапись это фейк.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах Валерием Елизаровым и Станиславом Капраловым при поддержке сотрудников Росгвардии.

Напомним, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Иван Савельев успешно поднимался по служебной лестнице и к 2019 году уже стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После  появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Амир
2020-04-10 22:44:54
Почему домашний Арест где же эта справедливость Савельев должен сидеть есть очень много осуждённых которые уже на воле а также мой брат которы умер в тюрьме по избиению писал что Савельев избивал его и пытал осталось письмо
Гость
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