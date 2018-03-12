Обвиняемый в педофилии житель Петрозаводска предстанет перед судом

Уголовное дело 39-летнего мужчины, которого в Карелии обвинили в педофилии, направлено в суд.

По версии следствия, с 2009 года по 2017 год обвиняемый насиловал и совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней родственницы своей жены.

По ходатайству следователя судом обвиняемый арестован. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет колонии, рассказали в Следкоме Карелии.