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Обвиняемый в заказном убийстве житель Петрозаводска заявил, что его оговаривают

Новости. Криминал
06:40, 26 Мая 2022
фото: © Следственный комитет Российской Федерации

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Житель Петрозаводска Сергей Просянюк, которого обвиняют в организации убийства по найму, на судебном процессе заявил, что его оговаривают.

24 мая в Верховном суде Карелии под председательством Никиты Гадючко продолжилось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Петрозаводска Сергея Просянюка. Следком Карелии обвиняет его в организации убийства своего бывшего работодателя Вячеслава Расторопова. Фигурант находится под стражей.

Как во время предварительного следствия, так и при рассмотрении уголовного дела Верховным судом Карелии, Сергей Просянюк не признает вину в организации убийства своего бывшего работодателя Вячеслава Расторопова и заявляет, что его оговаривают.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня 2005 года у своего дома на улице Красноармейской в Петрозаводске из автомата Калашникова был расстрелян 35-летний местный бизнесмен Вячеслав Расторопов. Он являлся учредителем ООО «Лигра» и владел помещениями в кинотеатре «Калевала» на Первомайском проспекте.

Спустя 16 лет стало известно имя убийцы коммерсанта. Им оказался уроженец Петрозаводска Владислав Большанский 1974 года рождения, последние годы проживавший в Санкт-Петербурге и ранее проходивший срочную службу в Чечне. По версии следствия, Большанский убил Расторопова по заказу бывшего директора фирмы «Лигра» Просянюка, которого по некоторым причинам уволил Расторопов.

28 января судья Петрозаводского городского суда Ольга Ильичева приговорила заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием Большанского к 9 годам и 9 дням лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал Большанского выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова.

На предварительном следствие и в Верховном суде Сергей Просянюк не признал свою вину и заявил, что Большанский его оговаривает. Суд идет с участием присяжных заседателей.

При этом главный свидетель обвинения Большанский подтвердил, что именно Просянюк попросил его убить Расторопова, для чего передал ему автомат Калашникова, за два года до этого похищенный с территории одной из войсковых частей в Волгоградской области. Большанский заявил, что, готовясь к убийству, он пристреливал автомат в Вологодской области в присутствии Просянюка, который его туда отвез.

По имеющейся информации, Большанский сообщил суду, что за расправу над Растороповым Просянюк пообещал ему 5 тысяч долларов США, однако после выполнения заказа отдал только 2 тысячи долларов. Защищает подсудимого адвокат по назначению Юрий Петровский.

Ожидается, что в суде будет допрошен эксперт МВД республики, по заключению которого на изъятой на месте расстрела Расторопова (помимо брошенных Большанским автомата и перчаток) балаклаве были обнаружены биологические следы Просянюка. Продолжение процесса по делу Просянюка запланировано на 26–27 мая.

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