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Очаг коронавирусной инфекции в Муезерском районе Карелии разрастается (СРОЧНО)

Новости. Общество
19:33, 11 Июня 2020
фото: © Михаил Охлопков, vk.com/mihailohlopkov
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В поселке Реболы, где ранее зарегистрированы 4 случая заболевания, сегодня подтверждены еще 7 случаев, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Противоэпидемические мероприятия проводятся в очаге коронавирусной инфекции, выявленном в Муезерском районе.

В поселке Реболы, где ранее зарегистрированы 4 случая заболевания, сегодня подтверждены еще 7 случаев. Еще 5 случаев ранее зарегистрированы в поселке Лендеры. Все 16 ковид-положительные граждан, выявленных с 3 июня, госпитализированы в ковид-центр Межрайонной больницы №1 (г. Костомукша).

Сегодня в поселке Реболы специалисты Муезерской районной больницы обследовали лиц из ближнего круга контактов по вновь выявленным случаям. Завтра медики начнут проводить в обоих поселках, где проживают более 1500 человек, подворовые обходы и брать по показаниям мазки для исследования на ковид.

Жители поселков должны быть на самоизоляции в течение двух недель. При походе в магазин необходимо соблюдать меры профилактики. В сельском магазине при совершении покупок, кроме продавца, может находиться только один человек. Местная администрация организует подвоз продуктов пожилым одиноким гражданам на дом.

Важно исключить контакты и без крайней нужды не выходить из дома.

Напомним, новый очаг COVID-19 выявлен в вахтовом городке в Сортавальском районе.

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