Очередная пенсионерка из Петрозаводска доверилась мошенникам

В полицию обратилась 65-летняя жительница города, сообщили в МВД Карелии.

В своем заявлении горожанка указала, что лишилась 37 тысяч рублей.

Пенсионерке поступали звонки с различных телефонных номеров. Ей сообщили, что неизвестные пытаются оплатить покупки в магазине, используя данные ее карты. Следом поступило предложение уточнить реквизиты карты, в том числе СVC-код. После того как женщина передала все данные, с ее счета списались деньги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что эффективность раскрытия дистанционных преступлений в Петрозаводске за 2019 год составила всего лишь 8,8%.