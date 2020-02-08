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Очередная пенсионерка из Петрозаводска доверилась мошенникам

Новости. Криминал
10:30, 09 Февраля 2020
фото: © madagas / pixabay
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В полицию обратилась 65-летняя жительница города, сообщили в МВД Карелии.

В своем заявлении горожанка указала, что лишилась 37 тысяч рублей.

Пенсионерке поступали звонки с различных телефонных номеров. Ей сообщили, что неизвестные пытаются оплатить покупки в магазине, используя данные ее карты. Следом поступило предложение уточнить реквизиты карты, в том числе СVC-код. После того как женщина передала все данные, с ее счета списались деньги. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что эффективность раскрытия дистанционных преступлений в Петрозаводске за 2019 год составила всего лишь 8,8%.

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