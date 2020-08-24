Очередной концерт пройдет в горном парке "Рускеала" – пустят дополнительные поезда

Специально для пассажиров, желающих отправиться в путешествие в Горный парк "Рускеала" на концерт "Рояль в каньоне" 5 сентября, ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка".

По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, "Ласточка" №829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 13.56 и прибудет в горный парк в 19.35. В обратном направлении поезд № 830 отправится 23.30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 4.28 следующих суток. В пути поезд сделает остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала.

Также посетить горный парк "Рускеала" можно на "Ласточке" №821/822 Санкт-Петербург-Сортавала, которая удобно состыкована с графиком движения ретропоезда "Рускеальский экспресс".

Как сообщили в горном парке, талантливый петербургский композитор и пианист Павел Андреев 5 сентября в третий раз вернется в Карелию с концертом.



По сложившейся уже традиции, раз в году рояль опускают на воду.



Как и в прошлом году, несколько композиций будут исполнены Павлом вместе со скрипачом Мариинского театра Андреем Проказиным.

Напомним, в Карелии 15 августа прошел многолюдный фестиваль Ruskeala Symphony.