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Очередной концерт пройдет в горном парке "Рускеала" – пустят дополнительные поезда

Новости. Культура
08:05, 25 Августа 2020
фото: © vk.com/royalvkanone
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Специально для пассажиров, желающих отправиться в путешествие в Горный парк "Рускеала" на концерт "Рояль в каньоне" 5 сентября, ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка".

По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, "Ласточка" №829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 13.56 и прибудет в горный парк в 19.35. В обратном направлении поезд № 830 отправится 23.30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 4.28 следующих суток. В пути поезд сделает остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала. 

Также посетить горный парк "Рускеала" можно на "Ласточке" №821/822 Санкт-Петербург-Сортавала, которая удобно состыкована с графиком движения ретропоезда "Рускеальский экспресс". 

Как сообщили в горном парке, талантливый петербургский композитор и пианист Павел Андреев 5 сентября в третий раз вернется в Карелию с концертом. 

По сложившейся уже традиции, раз в году рояль опускают на воду.

Как и в прошлом году, несколько композиций будут исполнены Павлом вместе со скрипачом Мариинского театра Андреем Проказиным. 

Напомним, в Карелии 15 августа прошел многолюдный фестиваль Ruskeala Symphony. 

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Комментарии

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Off
2020-08-25 10:42:57
сегодня сорок зараженных ковидом ...завтра "Рояль в кустах " ((
АК
2020-08-25 09:12:49
Типа теперь будут маски и соблюдение социальной дистанции? Или как всегда, бизнес и ничего личного.
Театральный критик
2020-08-25 08:33:03
Типа тонкие ценители искусства. А в подоплеке то - дешевые понты и фоточки в интернетиках
Гость
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