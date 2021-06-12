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Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков

Новости. Происшествия
10:26, 13 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.

Руководитель нашего издания Наталья Захарчук живет у того самого места на набережной Варкауса в Петрозаводске, где погибли трое подростков. Во время спасательной операции она находилась на пляже и видела все, что там происходило.

Вот, что она рассказала:

- Сначала никто не понял, что случилось. Мы не слышали, чтобы кто-то звал на помощь или была какая-то суета. Все было тихо и спокойно. Но внезапно зазвучала сирена и к пляжу подъехала пожарная машина. Из нее выбежали спасатели, и мы увидели, как один из них, скинув часть одежды и не снимая брюк, бросился в воду и поплыл к каменной гряде, на которой сидели несколько подростков. Мы видели, как он плавал вокруг камней и нырял.

На пляж выбежали и другие пожарные, они были в комбинезонах и касках, в полном обмундировании, и остались ждать на берегу.

В это же время к пляжу уже подъезжала скорая помощь, из которой вышли медики – две женщины и мужчина. Они были готовы делать реанимацию.

Девочка на пляже закричала: «Ребята не вынырнули из воды!». Раздался детский плач, тонко, навзрыд, и стало понятно, какая беда случилась. Началась суета, крики.

«Вызывай водолазов», - сказал по рации пожарный.

Отдыхающие сгрудились на берегу и всматривались в озеро в надежде увидеть хоть что-то. Чувствовали себя беспомощными, потому что спасать было некого – поверхность воды на десятки метров вокруг - чистая. Когда кто-то начинал кричать: «Вот там, смотрите!», оказывалось, что это были либо волны, либо камни или бревна.

Подробнее читайте здесь.

Напомним, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере. Прокуратура Карелии проводит проверку.

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