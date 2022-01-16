Очевидцы о смертельном пожаре в городе Карелии: «Женщина долго кричала и прыгнула со второго этажа в сугроб» (ВИДЕО)

Очевидцы показали в сети видео пожара в Суоярви, который унес жизнь человека.

В паблике «Наш город Суоярви» появились эксклюзивные кадры пожара, на котором 15 января погиб человек.

«По словам очевидцев, возгорание произошло на первом этаже, а со второго люди выбраться по лестнице уже не смогли. Женщина долго кричала, но лестницу ей не подали, и ей пришлось прыгать в сугроб. Благо, что только второй этаж», - цитирует очевидцев паблик.

Ранее сообщалось, что 15 января, ранним утром пожар охватил двухэтажный деревянный дом на улице Гагарина в Суоярви. На месте пожара было найдено тело мужчины. Следком начал проверку.

«Предварительная причина пожара - халатное отношение с огнём и курение в алкогольном опьянении в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов», - написали в соцсетях.