Один человек погиб, второй госпитализирован после лобового столкновения под Петрозаводском

В Пряжинском районе столкнулись два легковых автомобиля, один человек погиб, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Утром в пятницу на повороте к деревне Матросы лоб в лоб столкнулись Ford и ВАЗ-2110.

В результате водитель иномарки был доставлен с травмами в Пряжинскую ЦРБ.

В "десятке" один человек погиб. Его тело в настоящее время спасатели пытаются извлечь из разбитого автомобиля.