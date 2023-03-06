Один человек пострадал в ДТП на трассе в Карелии, где машины превратились в автохлам

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности жесткой аварии в Олонецком районе.

По сообщению ГИБДД республики, в ДТП на 328 км автодороги «Кола» травмы получил 42-летний пассажир.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Chevrolet Vivа допустил занос автомобиля. В результате произошло столкновение со встречным автомобилем Nissan. Пострадал 42-летний пассажир Chevrolet.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, 6 марта в 15.00 на пульт ЕСС-01 поступила информация о том, что на 328 км автодороги «Кола» столкнулись два легковых автомобиля. После столкновения одна машина вылетела в кювет и перевернулась.