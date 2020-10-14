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Один из микрорайонов Петрозаводска останется без света на несколько часов

Новости. Общество
12:22, 15 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Сегодня на Перевалке на три часа приостановят электроснабжение, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации АО "ОРЭС-Петрозаводск", сегодня, 15 октября, с 13 до 16 часов на Перевалке ограничат подачу электроэнергии. Под отключение попадут многоквартирные дома, расположенные на улицах Выборгская, Чкалова и Пионерская.

Временные неудобства связаны с работами организации на трансформаторной подстанции.

Ранее сообщалось, что 15 октября с 15 до 17 часов планируется отключение электроэнергии в районе Птицефабрика.

 

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