Один из микрорайонов Петрозаводска останется без света на несколько часов

Сегодня на Перевалке на три часа приостановят электроснабжение, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации АО "ОРЭС-Петрозаводск", сегодня, 15 октября, с 13 до 16 часов на Перевалке ограничат подачу электроэнергии. Под отключение попадут многоквартирные дома, расположенные на улицах Выборгская, Чкалова и Пионерская.

Временные неудобства связаны с работами организации на трансформаторной подстанции.

Ранее сообщалось, что 15 октября с 15 до 17 часов планируется отключение электроэнергии в районе Птицефабрика.