Один из микрорайонов Петрозаводска останется без света

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На этой неделе в Соломенном будет ограничена подача электроэнергии, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Временное прекращение энергоснабжения связано с предполагаемыми работами на объектах сетевого хозяйства.
Во вторник, 13 августа, с 10.00 до 16.00 будет ограничена подача электричества потребителям на ул. Прибрежной.
В среду, 14 августа, с 10.00 до 16.00 предусмотрено отключение электроснабжения улиц Садовой Ботанической и Горной.
В четверг, 15 августа, с 13.00 до 17.00 ограничение энергоснабжения предполагается на улицах Садовой, Ботанической, Приозерной и Ялгубском шоссе.
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