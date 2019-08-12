Один из микрорайонов Петрозаводска останется без света

На этой неделе в Соломенном будет ограничена подача электроэнергии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Временное прекращение энергоснабжения связано с предполагаемыми работами на объектах сетевого хозяйства.



Во вторник, 13 августа, с 10.00 до 16.00 будет ограничена подача электричества потребителям на ул. Прибрежной.

В среду, 14 августа, с 10.00 до 16.00 предусмотрено отключение электроснабжения улиц Садовой Ботанической и Горной.

В четверг, 15 августа, с 13.00 до 17.00 ограничение энергоснабжения предполагается на улицах Садовой, Ботанической, Приозерной и Ялгубском шоссе.