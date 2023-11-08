Один из оживленных перекрестков Петрозаводска встал в пробках из-за обрыва проводов

Авария спровоцировала пробку на перекрестке проспекта Невского и улицы «Правды».
Корреспондент «Столицы на Онего» запечатлел последствия обрыва проводов на улице «Правды». Там постепенно скапливается автомобильная пробка — машинам, двигающимся по улице «Правды» в сторону центра, сложно объехать ремонтные бригады.
При этом видно, что ремонтники стараются максимально быстро восстановить движение троллейбусов, до наступления часа пик на городских магистралях.
Ранее в официальном паблике ПМУП «Городской транспорт сообщили об аварии — негабаритный транспорт в 13.55 оборвал провода контактной сети на улице «Правды», изменив движение сразу трех троллейбусных маршрутов Петрозаводска.
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