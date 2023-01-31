Один из пограничных пунктов на границе России и Финляндии с марта перестанет работать круглосуточно

ПКП Ниирала переходит на новый график как для личного, грузового, так и железнодорожного транспорта.

Контрольно-пропускной пункт Ниирала на границе России и Финляндии с марта прекращает круглосуточную работу и переходит на новый график. Об этом в пятницу сообщается на сайте телеканала YLE, пишет ТАСС.

По его данным, пограничная служба Северной Карелии сообщила, что с начала марта границу в Ниирала можно будет пересечь с 08:00 до 20:00 по местному времени (09:00 до 21:00 мск), а с наступлением летнего времени - с 09:00 до 21:00 по местному и московскому. Новые часы работы будут распространяться на личный, грузовой и железнодорожный транспорт.

Трафик в Ниирала значительно сократился из-за санкций ЕС против России, сообщается на сайте. Ограничения в отношении российских туристов также сказались на количестве пересечений границы, а ночью проезжающих практически не было.

Ранее сообщалось, россиянин на лыжах пришел в Финляндию за политическим убежищем.