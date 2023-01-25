Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Мужчина напал на школьницу в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.01.2023 13:15

Один из популярнейших курортов возобновляет прямые рейсы с Россией

Новости. Общество
00:10, 27 Января 2023
фото: © iStock

Новости партнеров

С апреля возобновляются прямые рейсы в одну из самых любимых курортных стран среди россиян.

Основные операторы по Тунису «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс» открыли раннее бронирование туров из Москвы и Петербурга в Монастир на базе регулярных рейсов авиакомпании Nouvelair, которые возобновятся в апреле, сообщили «Интерфаксу» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Из Петербурга полетная программа стартует 7 апреля, из Москвы — 8 апреля. В апреле рейсы из Москвы и Петербурга будут совершаться дважды в неделю, а к сезону, как ожидается, их частота будет доведена до 8 раз в неделю», — уточнили в союзе.

Появление прямой перевозки заметно подстегнуло спрос на направлении, бронирования идут с глубиной до октября, тури бронируют не только жители Москвы и Петербурга, но и других регионов, сказал собеседник агентства. К весне он ждет дальнейший рост спроса, с учетом привлекательных цен на перелет и того, что «Тунис — самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет рейсами Nouvelair, займет 3,5 часа из Санкт-Петербурга и 4 часа из Москвы».

Авиакомпания Nouvelair запустила рейсы в Монастир из Москвы и Петербурга в августе 2022 года, на Новый год она также предлагала рейсы на остров Джерба. В апреле авиакомпания планирует возобновить полеты.

В 2022 году Тунис посетили около 6 млн иностранных туристов, из них порядка 10 тысяч — россияне.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2023, 10:55
Стал известен город Карелии с самым высоким уровнем радиации
24.01.2023, 22:00
Три человека погибли в очередной смертельной аварии на трассе в Карелии
22.01.2023, 08:45
Водители в Петрозаводске продолжают биться на перекрестке с измененным движением (ВИДЕО)
21.01.2023, 15:31
Создание армейского корпуса в Карелии стало одним из аргументов в споре о сокращении водоохранных зон
21.01.2023, 15:11
Дорогу между Карелией и Архангельской областью планируют передать в федеральную собственность
26.01.2023, 13:53
ФСБ нагрянула с обысками в районную больницу Карелии

Аналитика

24.01.2023 10:14
Обществоведение
Попали в историю
Старый дом может оказаться памятником истории, а владельцы — виновными в его «ненадлежащем состоянии».
Кто ответит за загрязнение реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС?
23.01.2023 08:00
Переходим на дрова: что делать жителям Карелии после взлета цен на электричество
20.01.2023 18:43
Когда берегов не видят
19.01.2023 18:14
Тунеядцам — бой?
18.01.2023 10:15
Адвоката Карелии «поймали» за ногу
13.01.2023 11:32
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
09.01.2023 16:37
Вся аналитика

Чтиво

25.01.2023 12:59
Без политики
«Не страшно умереть»
За неполные три недели января в ДТП на дорогах республики погибли 13 человек.
«Ралли нельзя заниматься, ими надо жить»
20.01.2023 11:52
Попала
17.01.2023 09:40
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.