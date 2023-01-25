Один из популярнейших курортов возобновляет прямые рейсы с Россией

С апреля возобновляются прямые рейсы в одну из самых любимых курортных стран среди россиян.

Основные операторы по Тунису «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс» открыли раннее бронирование туров из Москвы и Петербурга в Монастир на базе регулярных рейсов авиакомпании Nouvelair, которые возобновятся в апреле, сообщили «Интерфаксу» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Из Петербурга полетная программа стартует 7 апреля, из Москвы — 8 апреля. В апреле рейсы из Москвы и Петербурга будут совершаться дважды в неделю, а к сезону, как ожидается, их частота будет доведена до 8 раз в неделю», — уточнили в союзе.

Появление прямой перевозки заметно подстегнуло спрос на направлении, бронирования идут с глубиной до октября, тури бронируют не только жители Москвы и Петербурга, но и других регионов, сказал собеседник агентства. К весне он ждет дальнейший рост спроса, с учетом привлекательных цен на перелет и того, что «Тунис — самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет рейсами Nouvelair, займет 3,5 часа из Санкт-Петербурга и 4 часа из Москвы».

Авиакомпания Nouvelair запустила рейсы в Монастир из Москвы и Петербурга в августе 2022 года, на Новый год она также предлагала рейсы на остров Джерба. В апреле авиакомпания планирует возобновить полеты.

В 2022 году Тунис посетили около 6 млн иностранных туристов, из них порядка 10 тысяч — россияне.