Один из районов Петрозаводска ожидает уплотнительная застройка

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Власти Карелии намерены законодательно утвердить процедуру более плотной застройки территории, где планируется построить жилье для переселенцев из аварийного фонда.
Как сообщили в Минстрое Карелии, процент застройки зависит от территориальной зоны, установленной правилами. Например, для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (до 25 этажей) – 30%, среднеэтажными (до 4 этажей) – 35 %.
Новая инициатива властей предполагает увеличение максимального процента застройки до 60%. Как сообщили в министерстве, вопрос увеличения процента застройки сейчас рассматривается в отношении одного земельного участка.
Какую улицу ждет уплотнительная застройка, читайте на сайте "Вести Карелии".
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