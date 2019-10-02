Один из районов Петрозаводска ожидает уплотнительная застройка

Власти Карелии намерены законодательно утвердить процедуру более плотной застройки территории, где планируется построить жилье для переселенцев из аварийного фонда.

Как сообщили в Минстрое Карелии, процент застройки зависит от территориальной зоны, установленной правилами. Например, для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (до 25 этажей) – 30%, среднеэтажными (до 4 этажей) – 35 %.

Новая инициатива властей предполагает увеличение максимального процента застройки до 60%. Как сообщили в министерстве, вопрос увеличения процента застройки сейчас рассматривается в отношении одного земельного участка.

Какую улицу ждет уплотнительная застройка, читайте на сайте "Вести Карелии".