Один житель Карелии стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел

На севере Карелии поймали торговца наркотиками «из рук в руки», сообщили в МВД Карелии.

В Кеми завершилось расследование нескольких уголовных дел в отношении местного жителя, который был задержан в ходе оперативных мероприятий.

Как установило следствие, 46-летний житель Кеми неоднократно покупал наркотики в нелегальном интернет-магазине. Часть товара после этого он употреблял сам, а часть продавал: через тайники-закладки или «из рук в руки».

Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время материалы дела направлены прокурору Кемского района. Фигуранту нескольких дел грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.