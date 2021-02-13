Одиннадцать пожарных пытались ночью спасти деревянный дом на севере Карелии (ВИДЕО)

Квартира полностью выгорела в двухэтажном деревянном доме в Сегеже.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 14 февраля, в 00:52 11 человек и 3 единицы техники из пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. Загорелась одна из квартир на втором этаже в доме №36 по улице Мира в Сегеже. Пожарные боролись с огнем около трех часов. Только в 02:45 пожар ликвидирован.

В результате квартира в деревяшке полностью выгорела.

Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

Очевидцы выложили видео пожара в паблике "Сегежа online".

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии.