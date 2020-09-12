Одиннадцать пожарных тушили дачный дом под Петрозаводском (ФОТО)

Пожар произошел в Пиньгубе в Прионежском районе, сообщает МЧС Карелии.

В минувшую субботу пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (11 человек, 3 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СНТ "Монтажник-2" в местечке Пиньгуба.

"Огнеборцы по прибытию к месту вызова незамедлительно приступили к тушению. Пожар был ликвидирован в кратчайшее время", - сообщили в паблике "Пожарная часть 75-Соломенное" и выложили фото с пожара.

В результате на тушение пожара ушло более часа.

Ранее два дачных дома и хозпостройки сгорели в Карелии за несколько часов.