Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителя Карелии уволили из-за нежелания надевать маску на рабочем месте
12.09.2020 11:00
Петрозаводчане встретили гуляющих по городу кроликов (ВИДЕО) 1
12.09.2020 11:42
Директор школы №43 в Петрозаводске назвал причины закрытия тира 1
12.09.2020 14:32
Девушка отрезала себе руку ради миллиона евро 2
12.09.2020 20:40
Более 50 студентов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 5
12.09.2020 09:28

Одиннадцать пожарных тушили дачный дом под Петрозаводском (ФОТО)

Новости. Происшествия
07:59, 13 Сентября 2020
фото: "Пожарная часть 75-Соломенное"/vk.com/public190570976
Загрузка...

Пожар произошел в Пиньгубе в Прионежском районе, сообщает МЧС Карелии.

В минувшую субботу пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (11 человек, 3 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СНТ "Монтажник-2" в местечке Пиньгуба.

"Огнеборцы по прибытию к месту вызова незамедлительно приступили к тушению. Пожар был ликвидирован в кратчайшее время", - сообщили в паблике "Пожарная часть 75-Соломенное" и выложили фото с пожара.

В результате на тушение пожара ушло более часа.

Ранее два дачных дома и хозпостройки сгорели в Карелии за несколько часов.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»