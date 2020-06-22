890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Перебои с бензином начались в столице Карелии 8
22.06.2020 19:12
В Роспотребнадзоре Карелии назвали опасные для купания места 1
22.06.2020 16:40
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске 5
22.06.2020 16:07
Парфенчиков предложил предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" 7
22.06.2020 12:32
Потерявшуюся в Карелии женщину нашли спящей в лесу 1
22.06.2020 22:38

Одиннадцать семей из районов Карелии получили выплаты на приобретение жилья в сельской местности

Новости. Общество
08:40, 23 Июня 2020
фото: Правительство Карелии
Загрузка...

В министерстве сельского и рыбного хозяйства республики состоялось вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, сообщили в правительстве Карелии.

В 2020 году социальные выплаты для строительства или приобретения жилья на селе получили 11 семей из семи районов Карелии: по одной семье в Беломорском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском и Питкярантском районах, две семьи в Олонецком и четыре – в Пряжинском районе.

Социальные выплаты осуществляются в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", на что из федерального бюджета и бюджета республики в текущем финансовом году выделено более 15 миллионов 750 тысяч рублей. Получатели выплаты являются сотрудниками предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы региона.

Всего с 2013 по 2019 год в рамках реализации указанного мероприятия на территории республики 140 семей улучшили свои жилищные условия. Общий объем социальных выплат составил более 157 миллионов рублей.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории, в Карелии будет продолжена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

22.06.2020 15:31
Капитал
"Изжога после ягодного бизнеса"
Бизнес компании "Русбиоальянс" оказался под угрозой развала из-за судебной тяжбы между представителями конкурирующих групп менеджмента.
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»