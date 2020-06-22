Одиннадцать семей из районов Карелии получили выплаты на приобретение жилья в сельской местности

В министерстве сельского и рыбного хозяйства республики состоялось вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, сообщили в правительстве Карелии.

В 2020 году социальные выплаты для строительства или приобретения жилья на селе получили 11 семей из семи районов Карелии: по одной семье в Беломорском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском и Питкярантском районах, две семьи в Олонецком и четыре – в Пряжинском районе.

Социальные выплаты осуществляются в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", на что из федерального бюджета и бюджета республики в текущем финансовом году выделено более 15 миллионов 750 тысяч рублей. Получатели выплаты являются сотрудниками предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы региона.

Всего с 2013 по 2019 год в рамках реализации указанного мероприятия на территории республики 140 семей улучшили свои жилищные условия. Общий объем социальных выплат составил более 157 миллионов рублей.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории, в Карелии будет продолжена.