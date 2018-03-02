Одно из старейших изданий Карелии сегодня отмечает юбилей

Первый номер журнала увидел свет в далеком 1928 году.

Одно из старейших печатных изданий Республики Карелия - литературно-художественный и общественно-политический журнал "Carelia" на финском, карельском и вепсском языках отмечает юбилей.

Как сообщили в министерстве по национальной и региональной политике Карелии, торжественный вечер, посвященный 90-летию журнала "Carelia", состоится сегодня, 2 марта, в 17.00 в Национальной библиотеке Республики Карелия. Участникам мероприятия расскажут об истории журнала, о сегодняшней работе и дальнейших планах "Carelia". В программе вечера предполагается также выступление ансамбля народной музыки "Тойве" и небольшая выставка, рассказывающая о журнале.

Журнал "Carelia" на финском, карельском и вепсском языках – популярное издание для широкой читательской аудитории, рассказывающее о культурной и общественной жизни современной Карелии, городах, районах и людях Республики Карелия.

Первый номер литературного журнала "Puna-kantele" ("Красное кантеле") на финском языке увидел свет в Петрозаводске в марте 1928 года.

Практически все лучшие произведения национальных писателей Карелии, таких как Яакко Ругоев, Ортье Степанов, Пекка Перту, Николай Яккола, увидели свет на страницах журнала "Carelia".