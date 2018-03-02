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Новости. Культура
09:37, 02 Марта 2018

Одно из старейших изданий Карелии сегодня отмечает юбилей

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Первый номер журнала увидел свет в далеком 1928 году.

Одно из старейших печатных изданий Республики Карелия -  литературно-художественный и общественно-политический журнал "Carelia" на финском, карельском и вепсском языках отмечает юбилей.

Как сообщили в министерстве по национальной и региональной политике Карелии, торжественный вечер, посвященный 90-летию журнала "Carelia", состоится сегодня, 2 марта, в 17.00 в Национальной библиотеке Республики Карелия. Участникам мероприятия расскажут об истории журнала, о сегодняшней работе и дальнейших планах "Carelia". В программе вечера предполагается также выступление ансамбля народной музыки "Тойве" и небольшая выставка, рассказывающая о журнале.

Журнал "Carelia" на финском, карельском и вепсском языках – популярное издание для широкой читательской аудитории, рассказывающее о культурной и общественной жизни современной Карелии, городах, районах и людях Республики Карелия.

Первый номер литературного журнала "Puna-kantele" ("Красное кантеле") на финском языке увидел свет в Петрозаводске в марте 1928 года.

Практически все лучшие произведения национальных писателей Карелии, таких как Яакко Ругоев, Ортье Степанов, Пекка Перту, Николай Яккола, увидели свет на страницах журнала "Carelia". 

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Комментарии

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grigorjev
2018-03-02 10:46:00
В статье правильно сказано, что в 1928 году вышел первый номер журнала на финском языке. Потом названия меняли не один раз. Это единственный в СССР, России журнал на финском. Правительство Худилайнена в 2014 уничтожило журнал (2 ном. в Год - не журнал). Парфенчиков поддержал преступное решение. О преступлении прекрасно известно в Москве. Все факты (имена, суммы, приказы и т.п.) преступления есть интернете, на разных сайтах. Капкан для властей.
Михаил Сав-Кин
2018-03-02 10:21:15
"Первый номер журнала увидел свет в далеком 1928 году." И не в "далеком 1928 году", а в далёком 1990 году. Первый номер журнала "Carelia" вышел в 1990-м году. А правда говорят, чем больше журналист наврёт, тем выше у него зарплата?
Мизантроп
2018-03-02 10:45:54
Михаил Сав-Кин, Да, правда. Самая высокая на "Эхе мацы" и полудохлом "Дожде".
grigorjev
2018-03-02 10:13:41
Сразу ошибка. 90 лет лит.-худ. и общ.-пол. журналу "Карелия" на финском языке. Альманахи на карельском и вепсском языке возникли недавно, и не имеют отношения к журналу Carelia даже по названию.
Михаил Сав-Кин
2018-03-02 10:30:55
grigorjev, А первый номер журнала Carelia вышел в 1990-м году.
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