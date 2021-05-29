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«Одно неловкое движение, и беды не избежать» - в Петрозаводске построили детскую площадку на крыше парковки

Новости. Происшествия
10:24, 30 Мая 2021
фото: паблик «Подслушано у мам | Карелия | Петрозаводск | Птз»

В микрорайоне Кукковка родители бьют тревогу, опасаясь, что кто-нибудь из детей упадет с игровой площадки, расположенной на 5-метровой высоте, на крыше парковки.

В паблике «Подслушано у мам | Карелия | Петрозаводск | Птз» размещена запись, в которой родители подняли вопрос о безопасности детей, которые играют в городке, расположенном на крыше парковки, на высоте 5 метров от земли.

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28.05.2021 11:35

«На Ровио построили новый дом с очень опасным ограждением у детской площадки. Сама детская площадка находится над паркингом на высоте примерно 5 метров. Каждый раз, когда там гуляем, наблюдаем, как детки лет 8-12 бегают за ограждением на огромной высоте. Зрелище страшное! Одно неловкое движение, и беды не избежать!» - сообщается в паблике.

Напомним, ранее на Ключевой 10-летний мальчик упал с недостроенного здания и с травмами был госпитализирован.

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Комментарии

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Андрюха
2021-05-30 11:32:03
У нас : сначала "строят" потом "решают", давно ясно: страна не пуганых идиотов,как сказал герой фильма "Гений", ключевое слово: "откат", тут теряются мозги мгновенно....
Изя
2021-05-30 10:39:41
Так и дорога по ул.Г.Фролова забита машинами жильцов , проезд заужен . Чем думала мэрия когда согласовывала строительство . Та же хрень у небоскрёба на Балтийской , человечник без дворвой территории . :)
Предприниматель
2021-05-30 10:33:07
Наши люди врачей без работы не оставят! Дай Бог без морга обойтись!?!
Гость
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