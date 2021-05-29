«Одно неловкое движение, и беды не избежать» - в Петрозаводске построили детскую площадку на крыше парковки

В микрорайоне Кукковка родители бьют тревогу, опасаясь, что кто-нибудь из детей упадет с игровой площадки, расположенной на 5-метровой высоте, на крыше парковки.

В паблике «Подслушано у мам | Карелия | Петрозаводск | Птз» размещена запись, в которой родители подняли вопрос о безопасности детей, которые играют в городке, расположенном на крыше парковки, на высоте 5 метров от земли.

«На Ровио построили новый дом с очень опасным ограждением у детской площадки. Сама детская площадка находится над паркингом на высоте примерно 5 метров. Каждый раз, когда там гуляем, наблюдаем, как детки лет 8-12 бегают за ограждением на огромной высоте. Зрелище страшное! Одно неловкое движение, и беды не избежать!» - сообщается в паблике.

Напомним, ранее на Ключевой 10-летний мальчик упал с недостроенного здания и с травмами был госпитализирован.