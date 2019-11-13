Одноклассникам погибшей в Карелии школьницы окажут психологическую помощь

Психологическая помощь будет оказана семье и одноклассникам 17-летней жительницы Медвежьегорска, которая погибла на железной дороге, сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

Ранее СМИ связали гибель школьницы под поездом в Медвежьегорске с игрой "Синий кит".

По словам Геннадия Сараева, "пока эта информация не подтверждается".

"У нас информация пока не подтверждена, - сказал Сараев. – Какие-то выводы можно будет сделать только после проведения всех следственных мероприятий, когда установят причины и мотивы смерти. На данный момент информации о том, что девушка состояла в сообществе "Синий кит", у нас нет".

Как рассказал детский омбудсмен Карелии, специалисты выехали в Медвежьегорск, чтобы оказать психологическую помощь семье погибшей девушки и ее одноклассникам.

"Сейчас должны организовать психологическую помощь и для учеников класса, и для семьи, - объяснил Геннадий Сараев. – Проведут дебрифинг, чтобы снизить тревожность, помочь преодолеть тревоги, которые возникают в ситуации при столкновении со смертью".

Напомним, 11 ноября в 20.05 в Медвежьегорске грузовой поезд совершил смертельный наезд на 17-летнюю школьницу, находившуюся на путях.