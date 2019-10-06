Одну из дорог Карелии закроют для проезда большегрузов

Трассу "Лахденпохья – Сикопохья" протяженностью 20 км планируют закрыть для проезда большегрузного транспорта.

Об этом сообщил начальник карельского "Управтодора" Виктор Россыпнов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, наибольшее число жалоб в эти ненастные дни поступают на состояние именно этой дороги – "Лахденпохья – Сикопохья".

"Исходные данные по этой дороге следующие: дорога имеет грунтовое покрытие, то есть на ней отсутствует "рабочий слой" с которым может эффективно работать техника, полностью отсутствует водоотвод, что в сырую погоду влечет переувлажнение дорожного полотна. После этого при активном движении большегрузов дорога "продавливается", что существенно ухудшает проезд", - пишет Россыпнов.

Вчера на дороге работал грейдер. Использование этой техники, по словам Россыпнова, - временная мера, позволяющая убрать колейность и восстановить проезжую часть, но не устранить те причины, которые приводят к плачевному состоянию дороги.

"В этом году произведена вырубка и утилизация древесно – кустарниковой растительности объемом 20 Га. Это позволит в следующем году начать устройство кюветов и при наличии средств – дорожной одежды. Благоприятным фактором для этого является наличие карьера в непосредственной близости от дороги", - сообщил руководитель "Управдора" республики.

Пока же, чтобы не ухудшилось состояние дороги в сырую погоду, в "Управтодоре" рассмотрят вопрос по закрытию трассы для проезда большегрузного транспорта.