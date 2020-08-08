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Одну из улиц Петрозаводска перекроют на месяц

Новости. Общество
12:03, 09 Августа 2020
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Завтра на Кукковке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Временные неудобства связаны со строительством тепловых сетей.

С 10 августа на улице Мончегорской ограничат движение транспорта. Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома №18. Участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекроют. Завершить земляные работы планируют до начала сентября.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.

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