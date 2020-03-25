Офисное здание горело в Петрозаводске

Пожар произошел ночью в административном здании на улице Ригачина, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

По данным службы, в минувшую среду в 22:21 на улице Ригачина загорелся дом №9, где располагаются офисы. В результате повреждено офисное помещение на площади 18 кв. метров.

В этот же день вечером у дома №15А по улице Дружбы произошел пожар на открытой территории. Уничтожен мусор на площади 900 кв. метров.

Причина, виновный происшествий устанавливаются.

Ранее сообщалось о возгорании на севере Карелии лодочных гаражей, которые тушили 11 пожарных.