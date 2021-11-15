Официальная статистика показала рост экономики и уровня жизни в Петрозаводске в 2021 году

Большинство основных показателей социально-экономического развития Петрозаводска в 2021 году улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорят данные официальной статистики в материалах к проекту бюджета города на 2022 год.

По итогам семи месяцев 2021 года промышленное производство в Петрозаводске выросло на 2,6%, оборот предприятий и других организаций — на 17,4%, объем отгруженных товаров — на 18,1%, инвестиции в экономику — на 38,1% к аналогичному периоду 2020 года.

Также официальная статистка показала двукратное снижение безработицы и увеличение среднемесячной заработной платы жителей Петрозаводска в 2021 году на 9,8%.