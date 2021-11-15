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Официальная статистика показала рост экономики и уровня жизни в Петрозаводске в 2021 году

Новости. Экономика
11:27, 16 Ноября 2021
фото: © Сергей Коньков / ТАСС

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Большинство основных показателей социально-экономического развития Петрозаводска в 2021 году улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорят данные официальной статистики в материалах к проекту бюджета города на 2022 год.

По итогам семи месяцев 2021 года промышленное производство в Петрозаводске выросло на 2,6%, оборот предприятий и других организаций — на 17,4%, объем отгруженных товаров — на 18,1%, инвестиции в экономику — на 38,1% к аналогичному периоду 2020 года.

Также официальная статистка показала двукратное снижение безработицы и увеличение среднемесячной заработной платы жителей Петрозаводска в 2021 году на 9,8%.

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Комментарии

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zanoza
2021-11-16 14:37:16
Далека официальная статистика от реального положения в регионе, однако. Да и считают лишь в денежном выражении , а не в количественных объёмах, была бы совсем другая статистика, но не такая "красивая".
kipa
2021-11-16 13:27:07
Конечно уржизни вырос, у губернатора и свиты . 3 раза повышать себе зарплат, на это даже Катанандов не шел . А этим все мало ....все не наедятся бедненькие.
Изя
2021-11-16 14:41:14
kipa, +++++++
Mike
2021-11-16 13:25:14
Давно так не смеялся! Кто в Карелии подгоняет статистику под желаемый результат? Типа грамотные управленцы в республике. Бла бла только научились
Изя
2021-11-16 13:34:00
Mike, у бездарей и кумовьев всегда так , главное красиво доложить в маскву ))(
Изя
2021-11-16 13:20:06
С какого перепугу ? Что опять за бред ????)
Клещ
2021-11-16 12:59:54
Рядом новость "Население Петрозаводска сократилось в 2021 году вопреки прогнозу властей". Вывод - нас меньше и живем лучше! С такой логикой жить страшно.
Изя
2021-11-16 13:22:28
Клещ, то то и оно кругом у парфена лажа ((((( :)
Эно
2021-11-16 12:31:31
этими данными даже в толчке не подтереться, все знают, что вранье
баян
2021-11-16 12:01:58
Рост увеличился бы если пенсии росли как цены в магазине а так только враньё и нечего больше
лишьбыпротив
2021-11-16 11:54:44
Не голодают и все дворы кастрюлями заставлены.
кир
2021-11-16 11:46:55
Не голодают впервые за всю историю страны Советов. Перестали помогать "братским народам". И то не всем. :)
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